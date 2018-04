La Bourse de Tunis débute la séance de mardi 3 avril 2018, dans le vert. Le Tunindex affiche une hausse de 0.03% avec 7 163.62 points dans un volume total de 0.586 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, SERVICOM grimpe de 4.16% à 2 D (dinars) suivie par GIF-FILTER et LAND’OR qui gagnent respectivement 2.73% et 2.27% à 1.50 D et 8.54 D.

A la baisse, CEREALIS chute 2.41% à 4.84 TND tout comme SAM et BANQUE DE L’HABITAT qui baissent respectivement de 1.81% et 1.73% 2.70 TND et 22.10 TND-