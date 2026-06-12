Le marché Boursier a clôturé la séance sur une note d’optimisme. L’indice de référence a inscrit une avancée de 0,17 % à 18 439,99 points, dans un volume garni de 16,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre SOTUVER pour un montant total de 2,5 MD.

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action s’est envolée de 5,7 % à 2,780 D, dans un flux de 13 mille dinars.

Le titre SOMOCER s’est adjugé une progression de 4,4 % à 0,710 D, dans des échanges de 3 mille dinars.

Le titre NEW BODY LINE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action a reculé de -5,3 % à 3,600 D faisant savoir que la valeur a amassé un volume de 82 mille dinars sur la séance.

Le titre SANIMED a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action a régressé de -4,3 % à 0,450 D notant que la valeur a brassé un flux global de 4 mille dinars.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action s’est effritée de -0,2 % à 27,100 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD.