La pièce de théâtre ” Jacaranda” sera présentée à la Salle du 4ème Art à Tunis ce vendredi 12 juin 2026 à 19h, ouvrant une série de représentations proposée par Le Théâtre National Tunisien (TNT). Produite par Jeune Théâtre National 2025, cette œuvre est portée par le texte et la dramaturgie d’Abdelhalim Messaoudi, ainsi que par la scénographie et la mise en scène de Nizar Saïdi, indique le TNT.

L’intrigue dévoile des personnages qui se retrouvent face à eux-mêmes dans un centre d’appel. Tous portent un passé lourd, un présent vacillant, et le poids de leurs rêves ajournés. Ils avancent à tâtons, entre mémoire fracturée et silence imposé, en quête d’un sens, d’un récit qui les réinvente. Sont-ils des spectres d’une société déchue, hantant les acteurs d’une tragédie récurrente ? Véritable Call Center Tragedy, le spectacle fait résonner la clameur d’une mémoire collective avide de parole, celle d’une génération née dans le doute et nourrie au vide, héritière d’un tourment. La pièce interroge ainsi la possibilité de rompre cette prophétie, de cesser d’exhumer le passé pour oser une vie nouvelle.

L’interprétation est assurée par Hamouda Ben Hassine, Assala Kouass, Anis Kammoun, Thaweb Idoudi, Helmi Khelifi, Mohamed Arafet Guizani et Hasna Gannem, sous la direction de Lina Jardak en tant qu’assistante mise en scène.

La création s’appuie également sur la musique d’Oussama Saïdi, les costumes de Marwa Mansouri, la régie lumière de Fayçal Salah, la régie son et vidéo de Heni Belhamadi, et la régie plateau de Mounir Ben Youssef.

La gestion de ce projet est confiée à Adnen Abidi pour la régie de production et à Fatma Marsaoui en tant que chargée de production.