La Tunisie abrite, les 6 et 7 avril 2018, le tournoi de taekwondo qualificatif aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ, Buenos Aires 2018), suivi des championnats du monde juniors prévus du 9 au 13 du même mois avec la participation de 1.300 athlètes venus de 119 pays.

Le président de la Fédération tunisienne de Taekwondo, Ahmed Gaaloul, a souligné, lors d’une conférence de presse, tenue samedi à Hammamet, que toutes les dispositions ont été prises pour garantir les meilleures conditions de réussite à ces deux événements grâce aux efforts déployés par la fédération, le ministère de la jeunesse et des sports et plusieurs sponsors.

Il a cité à ce propos la mise en place d’un système informatique spécial, l’octroi de 5.000 m carré de tapis et l’équipement de la salle de Hammamet qui abritera les deux compétitions, en attendant de régler le problème de retard concernant l’évacuation de quelques équipements du port de la Goulette.

Il a indiqué que la sélection tunisienne sera représentée pour la première fois par 19 athlètes, 6 dans le tournoi qualificatif aux JOJ et 13 aux Mondiaux juniors.

Ces athlètes, a-t-il dit, ont profité d’une série de stages internes et à l’étranger effectués en Tunisie (à Hammamet), au Maroc, en Turquie et en Russie, afin d’être prêts pour ces deux tournois et garantir la qualification du plus grand nombre d’athlètes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

“Hammamet sera la capitale du taekwondo mondial vu le nombre important des pays engagés outre la participation de 90 arbitres internationaux”, a précisé Ahmed Gaaloul qui s’est félicité du développement que ne cesse de connaître le sport de taekwondo ces dernières en Tunisie en atteignant 22.000 licenciés et plus de 350 associations.

Concernant la médiatisation de ces deux événements, le président de la FT Taekwondo a précisé que le comité d’organisation veille à garantir la meilleure couverture médiatique des deux compétitions en signant des contrats avec les chaines intéressées tout en consacrant une page Facebook qui assurera le suivi instantané des combats et des résultats.