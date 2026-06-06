Le technicien italien Vincenzo Italiano a été nommé nouvel entraîneur de Besiktas, a annoncé, samedi, le club de football turc.

Un contrat a été conclu avec M. Italiano pour le poste d’entraîneur de l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2027-2028, fait savoir le club stambouliote dans un communiqué.

Ancien milieu de terrain ayant effectué toute sa carrière de joueur en Italie (notamment au Hellas Vérone), le technicien de 48 ans s’est forgé une solide réputation sur les bancs de la Serie A. Après avoir révélé la Spezia, il a mené la Fiorentina à deux finales consécutives de la Ligue Europa Conférence (2023 et 2024), avant d’entraîner Bologne.

Sacré champion de Turquie pour la dernière fois en 2021, Besiktas peine, depuis lors, à rivaliser avec Galatasaray et Fenerbahçe, les deux autres grands clubs de la métropole stambouliote.