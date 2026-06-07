La délégation de la sélection nationale de football a mis le cap ce dimanche sur la ville mexicaine de Monterrey pour participer à la phase finale de la coupe du monde 2026, co-organisée par le Mexique, le Canada et les Etats-Unis du 11 juin au 19 juillet.

Le Onze national s’était incliné hier, samedi, lors de son dernier match amical de préparation pour le mondial face à la Belgique (O-5), après une défaite (0-1) contre l’Autriche le 1er juin dernier lors de la dernière phase de préparation.

Les Aigles de Carthage entament leur septième participation, la troisième consécutive, à la coupe du monde en affrontant la Suède le 15 juin au stade de Monterrey, avant d’y croiser le fer avec le Japon le 21 juin pour le compte de la deuxième journée du groupe F. La dernière rencontre du premier tour les opposera aux Pays-Bas le 26 du même mois à Kansas City, aux Etats-Unis.