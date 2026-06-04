⁠La Russe Mirra Andreeva s’est qualifiée facilement jeudi ​pour la finale de Roland-Garros, sa première en Grand Chelem, grâce à ​sa victoire sans appel contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk (6-1, ‌6-3) lors d’un match expédié en 1h16.

Ce duel entre les deux meilleures joueuses de la saison sur terre battue n’aura pas tenu ⁠ses promesses, tournant largement à l’avantage de la huitième mondiale, qui devient à 19 ans la plus jeune finaliste d’un tournoi majeur depuis Coco Gauff, à Paris également, en 2022.

Mirra Andreeva a rapidement ​mené 4-0 dans le premier set. Marta Kostyuk, trop imprécise pour sa première demi-finale en Grand Chelem, a dû attendre ⁠25 minutes pour ouvrir son compteur après avoir écarté cinq balles de triple break.

Elle a ensuite cédé le premier set derrière son service. Dans ⁠le second, la native de Krasnoïarsk, en Sibérie, a de nouveau breaké d’entrée.

Enfin entrée dans sa partie et encouragée par le public du court Philippe-Chatrier, Marta Kostyuk a réussi à débreaker au coeur du deuxième set. Mais, dans la foulée, la jeune Russe a encore empoché le service de son adversaire avant de conclure sur sa première balle de match.

Demi-finaliste sur l’ocre parisien en 2024, Mirra Andreeva défiera samedi en finale sa compatriote ​Diana Shnaider ou la Polonaise Maja Chwalinska.

“J’étais très nerveuse avant ce match. Elle a fait une superbe saison”, a loué Mirra Andreeva sur le court. “Je suis super contente de comment j’ai joué aujourd’hui, d’avoir ‌pris ma revanche sur la finale de Madrid et de jouer ma première finale en Grand Chelem.”

“Tous ces sentiments, c’est incroyable, je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant.”

Déjà expéditive en quarts de finale pour écarter la Roumaine Sorana Cirstea ‌en 56 minutes (6-0, 6-3), la Russe continue son parcours presque parfait. Elle n’a lâché qu’un seul set en route, lors de son deuxième tour.

Personne n’a gagné plus qu’elle sur terre battue cette saison (21 victoires désormais), pas même son adversaire du jour, qui surfait sur une série de 16 victoires de rang sur cette surface sur le circuit WTA.

Lauréate du WTA 500 de Linz (Autriche) en avril, Mirra Andreeva a pris sa revanche sur ‌Marta Kostyuk, qui l’avait battue en finale du WTA ⁠1000 de Madrid le mois dernier.

L’élève de l’Espagnole Conchita Martinez, finaliste de Roland-Garros en 2000, jouera une première finale en Majeur qui pourrait en appeler d’autres tant elle est déjà installée parmi les ‌meilleures joueuses du circuit.

De son côté, Marta Kostyuk, première Ukrainienne en demi-finales du Grand Chelem parisien, a réalisé un beau parcours dans la continuité de sa saison sur terre battue, lors de laquelle elle a ‌gagné le ⁠WTA 250 de Rouen et le WTA 1000 de Madrid, le plus grand titre de sa carrière.

A 23 ans, elle devrait se rapprocher des portes du top 10 mondial.