Le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est effondré sur la pelouse dimanche lors du match amical opposant le Danemark à l’Ukraine à Odense. L’incident est survenu à la 64e minute de la rencontre, ravivant le souvenir du grave malaise dont le joueur avait été victime lors de l’Euro-2021.

Âgé de 34 ans, Eriksen porte depuis plusieurs années un stimulateur cardiaque à la suite de l’arrêt cardiaque survenu en plein match à Copenhague durant le championnat d’Europe. Dimanche, les soigneurs sont immédiatement intervenus après sa chute sur le terrain.

Le joueur a rapidement repris connaissance

Face à la gravité de la situation, l’arbitre a interrompu la rencontre. Le match a finalement été arrêté un quart d’heure plus tard.

Dans un communiqué, la Fédération danoise de football a indiqué que Christian Eriksen était conscient et que son état était rassurant au regard des circonstances.

Selon le médecin de la sélection nationale, le joueur a reçu des soins avant de se relever et de quitter la pelouse par ses propres moyens.

« Il a perdu connaissance pendant un court instant, mais il a très vite repris ses esprits, et nous étions rapidement en contact avec lui », a déclaré le Dr Morten Boesen, cité par la fédération.

Le rôle du stimulateur cardiaque évoqué

Le médecin de la sélection danoise a également estimé que le stimulateur cardiaque du joueur avait fonctionné correctement au moment de l’incident.

« À mon avis, le pacemaker a fonctionné comme il se doit », a-t-il indiqué.

Aucune autre précision n’a été communiquée concernant les examens médicaux éventuels ou les suites de cet épisode.

Une vive émotion sur le terrain

Ce nouveau malaise a immédiatement rappelé les images marquantes de l’Euro-2021, lorsque Christian Eriksen avait été victime d’un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture disputé à Copenhague.

Les images de la rencontre montrent de nombreux joueurs danois et ukrainiens profondément touchés par la situation. Plusieurs internationaux danois présents dimanche avaient déjà vécu l’incident survenu cinq ans plus tôt.

L’état du joueur a toutefois été jugé rassurant dans les heures ayant suivi l’interruption de la rencontre.