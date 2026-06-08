Mirra Andreeva est remontée lundi au 6e rang de la WTA après sa victoire à Roland-Garros, alors que la finaliste inattendue Maja Chwalinska a avancé 93 places pour finir au 21e rang.

Voici le classement WTA au 8 juin 2026:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.090 pts

2. Elena Rybakina (KAZ) 8.143

3. Iga Swiatek (POL) 6.733

4. Jessica Pegula (USA) 6.056 (+1)

5. Amanda Anisimova (USA) 5.848 (+1)

6. Mirra Andreeva (RUS) 5.751 (+2)

7. Coco Gauff (USA) 4.879 (-3)

8. Elina Svitolina (UKR) 4.315 (-1)

9. Victoria Mboko (CAN) 3.670

10. Karolina Muchova (CZE) 3.438

11. Belinda Bencic (SUI) 3.385

12. Marta Kostyuk (UKR) 3.157 (+3)

13. Linda Noskova (CZE) 3.054 (-1)

14. Jasmine Paolini (ITA) 2.617 (-1)

15. Naomi Osaka (JPN) 2.571 (+1)

16. Diana Shnaider (RUS) 2.506 (+7)

17. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.449 (-3)

18. Sorana Cirstea (ROM) 2.415

19. Iva Jovic (USA) 2.366 (-2)

20. Anna Kalinskaya (RUS) 2.212 (+4)

21. Maja Chwalinska (POL) 1.996 (+93)