L’encours des crédits bancaires destinés à la consommation a atteint, à la fin de décembre 2017, 22,5 milliards de dinars contre 10,7 milliards de dinars en décembre 2010, soit une hausse de 110%, selon des indicateurs de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

De son côté, l’Institut national de la consommation (INC) indique sur son site web que ces crédits représentent environ 29% du total des crédits injectés par les banques de la place dans l’économie.

Les crédits sont répartis entre 10,2 milliards de dinars pour l’achat d’un nouveau logement (soit 49,7% du total des crédits), 9,1 milliards de dinars pour l’amélioration du logement, 2,9 milliards de dinars crédits de consommation à courte durée, 317 millions de dinars de crédits automobiles et 4,5 millions de dinars de crédits universitaires.

L’INC souligne que le volume des crédits à la consommation représente 50,3% du total des crédits accordés par les banques aux familles tunisiennes.

Ce type de crédits a enregistré, entre décembre 2011 et décembre 2017, une progression de 71%. Ceux dédiés à l’achat d’un nouveau logement sont en hausse de 11,1%.

A noter que le taux d’intérêt des crédits à la consommation varie entre taux moyen du marché monétaire (TMM) +5 et TMM +7. Le taux d’intérêt sur les prêts consacrés à la construction de logement et aux crédits immobiliers varie entre TMM +3,25 et TMM+9.