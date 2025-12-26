Les Petites et moyennes entreprises (PME) font face Ã des contraintes de crÃ©dit totales et partielles lÃ©gÃ¨rement plus Ã©levÃ©es que les grandes entreprises en matiÃ¨re de contraintes de crÃ©dit, rÃ©vÃ¨le, jeudi, lâ€™Institut arabe des chefs dâ€™entreprises (IACE) dans son rapport national sur lâ€™Entreprise en Tunisie 2025 (premiÃ¨re Ã©dition).

Sâ€™appuyant sur des enquÃªtes menÃ©es en 2024 par la Banque mondiale, lâ€™Institut indique que prÃ¨s de 9,85 % des PME dÃ©clarent faire face Ã des contraintes de crÃ©dit totales, contre 8,7 % pour les grandes entreprises.

Sâ€™agissant de lâ€™accÃ¨s aux prÃªts bancaires, une proportion plus Ã©levÃ©e de grandes entreprises dispose dâ€™un prÃªt bancaire ou dâ€™une ligne de crÃ©dit (47,4 %), contre 43,75 % pour les PME. Ces derniÃ¨res bÃ©nÃ©ficient toutefois de dÃ©lais de rÃ©ponse plus courts, avec une dÃ©cision de prÃªt obtenue en moyenne en 5,45 jours, contre 11,4 jours pour les grandes entreprises. Le taux de rejet des demandes de prÃªt demeure similaire pour les deux catÃ©gories, avoisinant 38 %.

Concernant le financement des investissements, une part comparable de PME (46,45 %) et de grandes entreprises (45,6 %) recourt aux banques. NÃ©anmoins, les PME dÃ©pendent davantage de leurs financements internes pour soutenir leurs investissements.

Pour le financement du fonds de roulement, le recours aux banques est quasiment identique entre les deux groupes (14,6 % pour les PME et 14,3 % pour les grandes entreprises).

Toutefois, les PME financent une part plus importante de leur fonds de roulement par des crÃ©dits bancaires (48,15 %), contre 40,2 % pour les grandes entreprises.

Il ressort de ces donnÃ©es que, si les grandes entreprises bÃ©nÃ©ficient dâ€™un accÃ¨s lÃ©gÃ¨rement supÃ©rieur aux prÃªts bancaires, les PME obtiennent des rÃ©ponses plus rapides et sâ€™appuient davantage sur le financement bancaire pour leur fonds de roulement, traduisant des stratÃ©gies de financement distinctes selon la taille des entreprises.