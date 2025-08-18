Les indicateurs et données disponibles confirment que le secteur de la microfinance en Tunisie a commencé à prendre une place importante parmi un large segment des couches sociales tunisiennes, compte tenu de la difficulté d’accès aux prêts bancaires, notamment ceux liés au crédit à la consommation, comme en témoigne le fait que plus de 804 mille Tunisiens ont obtenu des prêts auprès des établissements de microfinance.

Au cours des trois premiers mois de cette année, les établissements de microfinance ont accordé 113 583 prêts. Le recours à ce type de financement est devenu un mécanisme alternatif pour l’accès aux prêts, ce qui a donné aux institutions de microfinance du pays une plus grande marge de manœuvre pour se positionner sur la scène financière générale du pays.

Dans ce contexte, l’analyste financier Bassam Naifer a déclaré qu’à la lumière de la baisse notable des prêts bancaires non professionnels en Tunisie, « il faut prêter attention à la question de la demande croissante pour le domaine de la microfinance, qui est devenu un bailleur de fonds pour les Tunisiens ».

Il a expliqué qu’au cours du premier trimestre 2025, les encours de crédits pour la microfinance a augmenté de 33,7 millions de dinars (MD), notant qu’une partie de la baisse de l’encours de crédits bancaires a été exploitée par le secteur de la microfinance, bien que son taux d’intérêt soit élevé, mais son obtention est plus facile et sans complications administratives par rapport au financement bancaire.

Le responsable a révélé que plus de 804 800 tunisiens ont obtenu un prêt auprès des établissements de microfinance par l’encours de crédits dans le secteur d’une valeur de 2 596 millions de dinars.