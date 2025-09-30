L’encours global des crédits bancaires non professionnels (crédits aux particuliers) a enregistré une légère hausse de 168 millions de dinars au premier semestre 2025, pour atteindre 29,702 milliards de dinars (MD) à fin juin, contre 29,533 MD à fin décembre 2024. Cette augmentation de 0,57 % intervient dans un contexte de taux d’intérêt bancaires maintenus à des niveaux élevés, selon les données de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La ventilation par type de crédit révèle des tendances contrastées. Les crédits destinés à l’amélioration de l’habitat ont connu une nette progression, passant de 10,952 MD à 11,183 MD, soit une hausse de 231 MD. À l’inverse, les crédits pour l’acquisition de logements ont reculé à 12,949 MD contre 13,127 MD fin 2024, en baisse de 178 MD. Il est à noter que les ménages utilisent de plus en plus les crédits d’amélioration de l’habitat pour d’autres fins, notamment la consommation.

Parallèlement, l’encours des crédits à la consommation affiche une faible croissance, passant de 5,029 MD à 5,137 MD, soit une hausse de 108 MD. Les crédits pour l’acquisition de véhicules ont légèrement augmenté à 417,8 millions de dinars, contre 409,5 millions fin 2024, tandis que les prêts universitaires ont enregistré un léger repli à 14,3 millions de dinars.

Plusieurs experts financiers expliquent la modestie de la croissance du crédit aux particuliers principalement par le maintien de taux d’intérêt élevés, qui rendent le coût de l’endettement important pour les ménages. Ce contexte est attribué à l’application d’un taux directeur élevé par la BCT, actuellement de 7,5 %, afin de juguler l’inflation. La Banque Centrale avait toutefois procédé à un assouplissement le 26 mars 2025, abaissant son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 7,5 %, contre 8 % auparavant.