La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) informe, dans un communiqué rendu public jeudi 29 mars, tous les affiliés débiteurs que la date limite pour bénéficier de la remise partielle et automatique de 50% du montant des pénalités de retard est désormais fixée au lundi 2 avril 2018, puisque le 31 mars (la date initiale) coïncide avec le week-end.

Selon la même source, les personnes désirant régler leur situation doivent prendre attache avec les bureaux régionaux et locaux afin de s’acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuite au titre des trimestres écoulés et dans la limite du quatrième trimestre de l’année 2016 et ce conformément aux dispositions du décret gouvernemental n°399 du 29 mars 2017.