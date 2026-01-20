- La crise : suspension du système du tiers payant en raison d’arriérés dus aux pharmaciens (≈ 200 millions de dinars).
- Les impacts : assurés sociaux, pharmaciens, médecins, fournisseurs et Pharmacie centrale affectés simultanément.
- Intervention de la Présidence : réunion d’urgence et garanties pour le rétablissement du tiers payant.
- Position du syndicat : la reprise n’est pas un « chèque en blanc » ; tout nouveau manquement sera traité par les voies légales.
- Problème de fond : la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) reste un projet inachevé depuis 2004, sans mécanismes autonomes de recouvrement.
- Origine du déficit : la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) utilisent les fonds de la CNAM pour payer les pensions.
- Endettement accumulé : des milliers de milliards enregistrés comptablement mais non transférés à la CNAM.
- Vide administratif critique : absence de PDG depuis plus d’un an → pertes estimées à ≈ 400 milliards.
- Conséquences pour les citoyens : délais de remboursement pouvant atteindre 6 mois (et 190 jours pour les pharmaciens).
- Mesures urgentes : nomination immédiate d’un PDG, règlement des dettes, respect strict des délais de paiement.
- Réformes structurelles :
- séparation du régime des pensions et de l’assurance maladie ;
- révision de la gouvernance, de l’organisation et de la structure ;
- réforme globale des caisses sociales sur 30 ans ;
- création d’un fonds centralisé pour le recouvrement et les services.