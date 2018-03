25 bénéficiaires directs du projet “Port Bleu” de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont parvenus à mettre en place de petits projets dans la région de Haouaria, lesquels projets ont eu des effets positifs sur plus de 100 bénéficiaires indirects, selon un communiqué de l’organisation onusienne, publié le 28 mars à Tunis.

A rappeler qu’un accord entre le ”Club Bleu Artisanal” et la FAO a été signé dans le cadre de ce projet, lequel cible la promotion de l’initiative des femmes et des jeunes pour investir dans le secteur de la pêche artisanale dans la région de Haouariaa, sachant que la FAO s’est engagée à soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux ressources, aux services, aux marchés, aux revenus et à l’emploi.

Les projets ont également consisté en l’équipement des pêcheurs en filets et petits matériels de pêche, notamment les hameçons, une unité de fabrique de glace avec une capacité de 500 kg par jour et la mise à niveau d’une unité de valorisation en partenariat avec l’association club bleu et l’Agence des ports et des infrastructures portuaires (APIP).

Selon la FAO, en termes de qualité, le projet Port Bleu a permis la création du Bureau d’assistance, d’encadrement et de suivi de la traçabilité et la labellisation des produits de la pêche ”Club Bleu Artisanal” à Haouaria, lequel a joué un rôle important dans la surveillance de la salubrité des produits de pêche et le suivi des origines des produits dans une optique de promotion de la qualité des produits débarqués tout le long de leur circuits de commercialisation.

Pour l’aspect novateur, le projet a contribué à créer des solutions technologiques en matière de commercialisation des produits de pêche grâce à la mise en place d’une interface électronique à travers le web. Celle-ci facilitera aux membres de l’association le suivi des produits de la pêche, l’identification de leur origine, de la zone de pêche, de la qualité des produits de la pêche et le suivi de la commercialisation.

Par ailleurs, une application Android sur les portables a été lancée afin de permettre aux consommateurs d’entrer le code sur les produits marins et d’identifier les informations de base liées à la description du produit.

Lors d’une journée de restitution de résultats du projet Port Bleu, Michael Hage, représentant de la FAO en Tunisie a affirmé que ces réalisations s’inscrivent dans le cadre des appuis de la FAO à la petite agriculture familiale et correspondent à trois objectifs de développement durable, soit l’objectif 14 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines, l’objectif 8 en rapport avec l’emploi décent et la croissance économique enfin, l’objectif 5 qui vise l’égalité des sexes et l’objectif 1 pour mettre fin à la pauvreté dans le monde..

Plus de 150 pêcheurs et 30 femmes ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités dans divers domaines de leurs activités liées à la filière de la pêche artisanale.

Ces domaines ont touché une meilleure compréhension de l’économie solidaire et sociale ; la réparation, le tissage et le montage des nappes de filets, et des séries de lignes de pêche ; une meilleure maîtrise de la gestion administrative et financière des associations ; une sensibilisation à l’écotourisme ; des appuis pour la valorisation des produits de la pêche, de la commercialisation et l’utilisation des signes de qualité pour améliorer les prix.

Le programme du dit projet est axé sur la qualité et l’amélioration des revenus des communautés de la pêche artisanale avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes.

Le projet repose sur les principes de la croissance bleue, du Code de conduite pour une pêche responsable et sur les directives volontaires pour des pêches artisanales durables.