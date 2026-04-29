La présidente de l’association tunisienne de psychologie Houda Ben Yahia, a souligné que les efforts se poursuivent pour la création d’un comité d’éthique pour les recherches en psychologie à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, précisant que ce projet sera fin prêt au cours de la prochaine année universitaire.

Ben Yahia a expliqué, dans une déclaration à la TAP que le comité d’éthique pour les recherches en psychologie au sein de cette université sera réalisé en partenariat avec l’Université de Tunis, le laboratoire de recherche en psychologie clinique à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et l’association tunisienne de psychologie.

Elle a affirmé qu’une réunion s’est tenue lundi avec tous les partenaires, consacrée à la présentation de ce projet, ses principaux axes et sa méthodologie.

La présidente de l’association a indiqué que les textes juridiques en plusieurs langues seront rédigés au cours des mois d’avril et mai 2026 et qu’après la composition du comité, le dossier sera soumis au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour approbation.

Elle a relevé que ce comité aura pour mission de mener des recherches dans le domaine de la psychologie, d’aider les chercheurs à publier leurs travaux au niveau national et international et de leur permettre d’obtenir une accréditation, afin de publier leur travaux dans les revues scientifiques.

Elle a noté que la recherche scientifique dans le domaine de la psychologie a connu une évolution, néanmoins un grand nombreux chercheurs rencontrent des difficultés au niveau de la publication de leurs travaux scientifiques.