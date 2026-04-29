La sélection brésilienne de football devra composer sans deux de ses joueurs clés lors de la Coupe du monde 2026, après les forfaits confirmés du défenseur Éder Militao et de l’attaquant Rodrygo, tous deux évoluant au Real Madrid.

Le club madrilène a annoncé ce mardi la blessure d’Éder Militao, qui rejoint ainsi Rodrygo parmi les absents certains pour le tournoi mondial. Ce dernier a été contraint de subir une opération au genou droit en mars, le rendant indisponible pour la compétition.

Ces deux forfaits interviennent alors que les joueurs figuraient déjà dans l’album officiel du Mondial, publié avant l’annonce de leur indisponibilité, et constituent un défi pour la sélection auriverde qui devra ajuster son effectif à quelques semaines de la compétition.

Un troisième joueur pourrait également manquer le Mondial. Le jeune attaquant Estêvao, évoluant à Chelsea FC, souffre d’une lésion musculaire de grade élevé à la cuisse droite, ce qui rend sa participation incertaine, même si le joueur espère être rétabli à temps.

Malgré ces absences, le sélectionneur italien Carlo Ancelotti pourra s’appuyer sur plusieurs cadres, dont le gardien Alisson Becker, le défenseur Marquinhos ou encore les milieux Casemiro et Bruno Guimaraes, ainsi que l’attaquant Vinicius Junior.

Lors du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Brésil évoluera dans le groupe C, où il affrontera le Maroc le 13 juin, avant de rencontrer l’Écosse et Haïti.