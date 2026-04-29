Le ⁠Paris Saint-Germain s’est imposé mardi sur la plus petite des marges ​face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions, dans un Parc des Princes incandescent, ​au terme d’une rencontre folle durant laquelle le champion ‌d’Europe en titre a compté trois buts d’avance à l’heure de jeu.

Khvicha Kvaratskhelia (24e, 56e) et Ousmane ‌Dembélé (45e+5, 58e) ont chacun inscrit un doublé tandis que Joao ‌Neves avait mis le PSG devant au score pour la première fois peu après la demi-heure de jeu (33e).

Harry Kane avait ouvert le score (17e) pour le Bayern Munich avant que Michael Olise n’égalise peu avant ⁠la mi-temps (41e). Par la suite, Dayot Upamecano (65e) et Luis Diaz (68e) ont réduit l’écart et redonné espoir aux Bavarois avant le match retour, prévu le mercredi 6 mai, à l’Allianz Arena de Munich.

Dans un Parc des Princes chauffé à blanc de longues minutes avant le coup ​d’envoi, l’affiche entre les deux meilleures équipes du continent a tenu toutes ses promesses, près de six mois après un premier acte remporté par le Bayern en phase de groupes (2-1).

Les ⁠90 minutes ont été intenses, renversantes et d’un niveau technique impressionnant, digne d’une finale avant l’heure avec un scénario insensé qui a accouché de la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la Ligue ⁠des champions.

“Deux grandes équipes qui attaquent, qui ne se posent pas de questions”, a analysé l’homme du match, Ousmane Dembélé, sur Canal+. “On est content du résultat même si à 5-2, on a un peu arrêté de jouer. Ça a été un match incroyable.”

Le Bayern Munich a marqué en premier grâce à son ‘serial buteur’ Harry Kane. L’attaquant anglais a inscrit son 13e but de la saison en Ligue des champions, en transformant un penalty consécutif à une faute de Willian Pacho sur Luis Diaz.

Comme souvent lors de ses soirées européennes, le PSG s’en est remis à Khvicha Kvaratskhelia pour revenir dans la partie. Peu ​après un arrêt important de Matveï Safonov devant Michael Olise (20e) et une énorme occasion manquée par Ousmane Dembélé (23e), le Géorgien a égalisé en enroulant son tir du pied droit dans le petit filet de Manuel Neuer.

Toujours précieux au milieu de terrain, Joao Neves a donné une première fois l’avantage au ‌PSG, en décroisant sa tête sur un corner d’Ousmane Dembélé, alors qu’il avait presque été forcé, la minute précédente, à un but contre son camp à la suite d’une percée de Michael Olise.

Huit minutes plus tard, les Munichois sont revenus à égalité grâce à Michael Olise, pas assez ⁠serré par la défense parisienne et dont la frappe puissante à l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance à Matveï ‌Safonov.

Juste avant la pause, Ousmane Dembélé a transformé un penalty qu’il avait lui-même provoqué, son centre ayant été touché de la main par Alphonso Davies.

Après une première période à cinq buts, le soufflé n’est pas retombé pour autant au retour des vestiaires.

Les Parisiens se voyaient déjà certainement jouer une deuxième finale consécutive, à Budapest le 30 mai prochain, quand Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont donné trois buts d’avance aux champions d’Europe en titre. Le premier nommé a inscrit son dixième but de la saison en C1 sur un centre en retrait d’Achraf Hakimi qu’Ousmane Dembélé avait intelligemment laissé ‌passer; ce dernier a enfoncé le clou deux minutes plus tard avec l’aide ⁠du poteau.

Mais le Bayern Munich, sextuple vainqueur de l’épreuve, n’a jamais renoncé, bien aidé par une défense parisienne parfois passive. Dayot Upamecano a dévié de la tête, d’un rien, un coup franc de Joshua Kimmich puis Luis Diaz a ajusté Matveï Safonov après s’être joué de Marquinhos, perturbé par ‌un carton jaune reçu dès la 12e minute.

Paris se déplacera toutefois en Allemagne dans huit jours avec un avantage que Senny Mayulu aurait pu conforter s’il n’avait pas touché l’équerre de Manuel Neuer (87e).

Le club de la capitale a tout de même souffert dans les dernières minutes, obligé de jouer à ‌dix après la sortie ⁠sur blessure d’Achraf Hakimi alors que Luis Enrique ne pouvait plus effectuer de changements.

“On a ce petit avantage, il faut aller là-bas avec la bonne mentalité pour aller gagner”, a déclaré le capitaine parisien Marquinhos au micro de Canal+.

Dans l’autre demi-finale, l’Atlético de Madrid reçoit Arsenal mercredi.