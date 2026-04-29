La FIFA a décidé d’augmenter de 15 % la dotation financière destinée aux équipes participantes à la Coupe du Monde 2026. Cette décision a été prise lors du Conseil de l’instance, réuni mardi à Vancouver, au Canada.

Une enveloppe globale portée à 871 millions de dollars

La contribution totale distribuée aux 48 équipes atteint désormais 871 millions de dollars. En décembre, la FIFA avait initialement annoncé un montant de 727 millions de dollars, revu à la hausse « vu le succès commercial du tournoi masculin », selon le communiqué officiel.

Dans le détail, la prime de préparation passe de 1,5 à 2,5 millions de dollars. La dotation de participation est également relevée, de 9 à 10 millions de dollars. Les aides liées au soutien des délégations et à la billetterie dépasseront, quant à elles, 16 millions de dollars.

Une santé financière mise en avant

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné la situation financière de l’organisation. « La FIFA est fière de connaître une santé financière inédite, qui nous permet d’aider nos associations membres comme jamais », a-t-il déclaré.

L’instance prévoit par ailleurs des recettes de 13 milliards de dollars sur le cycle de quatre ans qui s’achèvera avec la compétition de 2026.

Des gains en forte hausse pour les équipes

Le prize money global du tournoi avait déjà été augmenté de 50 % par rapport à l’édition 2022 au Qatar. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 percevra 50 millions de dollars après la finale prévue à New York le 19 juillet.

Cette revalorisation intervient dans un contexte d’élargissement du format, avec 48 équipes engagées et un tour supplémentaire en phase à élimination directe.

Ajustements réglementaires et calendrier électoral

Le Conseil de la FIFA a également approuvé une modification du règlement. Les cartons jaunes reçus lors de la compétition seront désormais annulés à l’issue de la phase de groupes, puis des quarts de finale.

Sur le plan institutionnel, l’élection du président de la FIFA pour le mandat 2027-2031 se tiendra lors du 77e Congrès prévu en 2027. La période électorale débutera le 30 avril 2026.

Réflexion sur la formation et lutte contre les comportements inappropriés

Le Conseil a validé à l’unanimité l’ouverture d’un processus de consultation visant à instaurer une obligation pour les clubs d’aligner au moins un joueur issu des catégories U-20 ou U-21 formé au club. Cette proposition sera examinée l’an prochain.

En parallèle, l’International Football Association Board (IFAB) a adopté deux amendements aux Lois du Jeu. Ces mesures visent à lutter contre les « comportements discriminatoires et inappropriés ». Elles prévoient notamment qu’une équipe à l’origine de l’arrêt définitif d’un match sera déclarée perdante par forfait.