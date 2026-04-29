Le Masters 1000 de Madrid a livré, mardi, les résultats du 4e tour du tableau masculin. Plusieurs têtes d’affiche ont validé leur qualification, à l’image du N.1 mondial Jannik Sinner, tandis que certains matches ont été plus disputés, notamment celui remporté par Casper Ruud.

Sinner assure, Fils confirme

Jannik Sinner s’est imposé en deux sets face à Cameron Norrie (6-2, 7-5). L’Italien a maîtrisé la première manche avant de faire la différence dans un second set plus accroché.

De son côté, Arthur Fils a dominé Tomas Martin Etcheverry (6-3, 6-4). Le Français confirme sa progression avec une victoire solide en deux sets.

Lehecka et Jodar sans trembler

Jiri Lehecka a pris le dessus sur Lorenzo Musetti en deux manches identiques (6-3, 6-3). Une performance maîtrisée face à un joueur mieux classé.

L’Espagnol Rafael Jodar s’est également imposé avec autorité contre Vit Kopriva (7-5, 6-0). Après un premier set disputé, il a largement dominé la seconde manche.

Ruud renverse Tsitsipas au terme d’un match serré

La rencontre la plus disputée a opposé Casper Ruud à Stefanos Tsitsipas. Le Norvégien s’est imposé en trois sets (6-7, 7-6, 7-6), après avoir sauvé deux balles de match.

Chaque manche a été accrochée, avec trois tie-breaks au total. Ruud a su faire la différence dans les moments clés pour valider sa qualification.

Blockx crée la surprise

Enfin, le Belge Alexander Blockx a battu Francisco Cerundolo (7-6, 6-2). Après un premier set serré remporté au tie-break (10/8), il a pris l’ascendant dans la seconde manche.