Le premier design hub d’artisanat, vient d’être inauguré, mercredi 28 mars 2018, à la galerie d’exposition de Nabeul (ancien espace de la SOCOPA), est un espace de rencontre entre les designers, les jeunes créateurs, les professionnels de l’artisanat (artisans et industriels) opérant dans les domaines de la porcelaine, du verre soufflé et du bois.

Les responsables de l’espace visent à travers ce nouveau centre, premier du genre dans le pays, à introduire une nouvelle dynamique dans le secteur de l’artisanat, notamment, par le développement des domaines du design et de l’innovation, outre l’examen des moyens de promouvoir les richesses culturelles et patrimoniales.

Le Design hub d’artisanat a été inauguré par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi et l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), Patrice Bergamini. Il s’inscrit dans le cadre du programme d’”Appui au développement des clusters dans les industries créatives et culturelles” au Sud de la Méditerranée, et celui de la coopération entre l’Office national de l’artisanat Tunisien (ONAT) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) sur la période 2014-2018.

Le Design hub est financé, à hauteur de 120 mille euros, par l’Union européenne (UE) et par la coopération italienne.

Le centre, qui sera ouvert au public, a été intégré dans les circuits touristiques du Cap Bon et offrira aux chefs d’entreprises artisanales, créateurs et étudiants des beaux arts, des services d’accompagnement, aux fins de renforcer leurs capacités dans la fabrication des modèles et dans les domaines du design et de la création.

Il s’agit, également, d’accroître leurs capacités à développer l’idée des clusters de l’artisanat et d’améliorer la qualité du produit artisanal et matières premières utilisées.

A cet effet, l’ancien espace de la Société de Commercialisation des Produits de l’Artisanat “SOCOPA” a été transformé en un espace moderne et ouvert, avec des salles séparées par d’anciennes pièces de poteries innovantes.

L’espace abrite une salle principale d’exposition de nouvelles innovations et un espace de communication entre artisans et créateurs, équipé par Internet, en plus d’une pépinière d’entreprises pour accompagner les porteurs d’idées de projets, d’un laboratoire d’analyse de matériaux, d’une unité pour le développement des designs et d’un laboratoire de photographie ainsi que d’une banque de photos alliant modèles traditionnels et dessins du patrimoine artistique tunisien.

Selon le DG de l’ONAT, Faouzi Ben Hlima, le Design hub d’artisanat ne manquera pas de consolider l’activité du cluster Nabeul, créé il y a deux ans, en vue de renforcer l’interaction entre les artisans, les entreprises et leur environnement, à savoir les chercheurs et les étudiants dans le domaine de la céramique.

Il s’agit, en outre, d’éviter les lacunes liées à la qualité et la création, a encore souligné le responsable.

Pour Ben Hlima, la réussite de l’expérience du cluster en matière de renforcement de l’exportation et de participations aux manifestations à l’étranger, a constitué une incitation à la création d’autres clusters spécialisés notamment dans les fibres végétales, le bois d’oliviers, des créneaux porteurs pour la Tunisie surtout au niveau de l’exportation.

Patrice Bergamini dira pour sa par que le nouvel espace, qui réunit les jeunes créateurs et designers poursuivant leurs études dans les instituts des beaux arts, outre les artisans, permettra de concrétiser l’interaction entre le traditionnel et le moderne en matière d’artisanat tunisien et de booster les exportations des produits artisanaux tunisiens.

Les créations qui verront le jour grâce à cette coopération entre les artisans et les créateurs seront très compétitives, d’autant plus qu’elles réuniront le design moderne, la profondeur de l’histoire et le savoir-faire des artisans, a-t-il ajouté.

Toujours selon Bergamini, l’espace ouvrira de grandes portes non seulement pour l’écoulement des produits en Tunisie mais également à l’étranger, grâce à des produits artisanaux tunisiens de très grande qualité et ce dans le cadre de groupements d’artisans et d’artistes ayant pris pour slogan “Pas de frontières pour le don et la création”.

Il a, dans le même cadre, annoncé que l’UE mettra à la disposition de la Tunisie une enveloppe de 45 millions d’euros pour la période 2019/2022 afin de soutenir les projets et programmes ciblant l’artisanat, le tourisme alternatif et les domaines de la création et du design.

Le responsable a également souligné la nécessité d’œuvrer en vue de valoriser les énergies créatives capables de créer et d’innover dans le cadre des relations de partenariat et de coopération, en vue mettre en valeur des spécificités tunisiennes uniques au monde, dont les plus connues sont les produits artisanaux et le patrimoine traditionnel tunisien.