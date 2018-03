Trois projets de développement intégré sont programmés au profit de plusieurs délégations dans le gouvernorat de Sfax, et ce dans le cadre de la consécration du principe de la discrimination positive au profit des régions intérieures.

Il s’agit du projet de développement intégré en faveur de 6 délégations, du projet du développement agricole intégré au profit de trois délégations et du projet d’asphaltage de pistes agricoles dans trois délégations.

Les enveloppes allouées par l’Etat pour la réalisation de ces projets ont atteint respectivement 60 MDT, 67 MDT et 5 MDT, a précisé le directeur régional du développement à Sfax, Khaled Hachicha.

Environ 209 mille habitants dans les délégations de Menzel Chaker, Agareb, El Hancha, Ghriba, Skhira et El Amra bénéficieront du premier projet qui porte notamment sur l’extension du réseau d’eau potable, la construction de centres culturels, sportifs et de jeunesse ainsi que l’aménagement de locaux dédiés à l’artisanat et aux petits métiers.

Le second projet vise, en particulier, la consolidation de l’infrastructure, le renforcement du rendement des exploitations agricoles et l’amélioration des conditions de vie pour 160 mille personnes dans les délégations de Menzel Chaker, El Hancha et Bir Ali Ben Khelifa.

Le troisième projet concerne l’asphaltage de plusieurs pistes agricoles dans les délégations de Mahres, Kerkennah et Bir Ali Ben Khelifa.