Plusieurs projets agricoles sont en cours de réalisation à Tozeur, dans le cadre du programme de développement régional.

Ces projets portent, notamment, sur la création d’une nouvelle zone irriguée dans les localités de Dhafria à Tamaghza (300 ha), Chakmou (50 ha) à Degueche et Sahan Touil à Nefta réalisée à 90%, selon la page officielle du gouvernorat de Tozeur sur le réseau social Facebook.

Par ailleurs, d’autres projets à caractère industriel sont programmés, dont l’aménagement d’une station thermale à El Hamma du Djérid et au lac de Chamsa à Tozeur, d’après la même source.