Sans eau, il n’y a pas de vie, pas de nourriture, pas de développement. À la lumière de cette réalité, le Conseil mondial de l’eau, le Forum coréen de l’eau et le ministère des terres, Infrastructures et Transports de la République de Corée ont publié le Rapport de synthèse sur les feuilles de route de mise en œuvre(Synthesis report on implementation Roadmaps, en anglais).

Ces feuilles de route de mise en œuvre fournissent un cadre pour aider à assurer la sécurité de l’eau pour les générations futures à travers trois objectifs clés : assurer la continuité entre les forums mondiaux de l’eau, catalyser l’action collective et contribuer aux processus mondiaux. Chaque rapport vise à préserver l’avenir de l’eau en établissant des liens avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

«Dans l’esprit de coopération qui anime le Forum mondial de l’eau, la réflexion collaborative est essentielle pour progresser sur les défis liés à l’eau. Nous avons examiné le problème, envisagé un avenir meilleur et décidé de prendre ensemble des mesures en faveur d’une certaine direction. A travers cette initiative, nous avons abordé la manière de partager collectivement la responsabilité et l’action, en toute connaissance de la manière dont l’eau nous relie», a expliqué le président du Conseil mondial de l’eau, Benedito Braga.

Depuis le début des feuilles de route de mise en œuvre en 2015, de nombreux objectifs et actions alignés sur les cadres internationaux ont été accomplis. Les progrès ont été constants, et dans les seize thèmes de cette édition, il y a 336 domaines clés et 97 objectifs avec un taux d’achèvement élevé.

Les feuilles de route de mise en œuvre incarnent la forte détermination du Conseil mondial de l’eau et de la communauté mondiale de l’eau dans son ensemble et leur objectif de suivre en permanence les progrès et de pousser à l’action sur les questions liées à l’eau dans le monde. Ce rapport a été collectivement développé par dix-neuf organisations, révélant des idées et des apprentissages à travers les seize thèmes différents.

La mise en œuvre SMART de la GIRE -ou la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) au niveau mondial à tous les niveaux, comme moyen de réaliser la sécurité de l’eau et les objectifs de développement durable- a été un thème particulier (et sur certains aspects dépassé) d’ici 2030.

En plus de l’analyse régulière du Rapport de synthèse sur les feuilles de route de mise en œuvre, le Groupe de travail du Conseil mondial de l’eau sur la GIRE a rédigé un document de réflexion intitulé Revitaliser la GIRE pour le Programme 2030.

Cette publication se fonde sur les réalisations des dernières décennies et souligne la nécessité pour les décideurs des politiques de l’eau de revitaliser les décisions politiques sur la GIRE et de repenser les stratégies.

Cet effort pour améliorer la gestion de l’eau et transmettre des messages plus forts sur la manière de relier pragmatiquement l’eau entre les secteurs et les ODD est primordial pour gérer des ressources mieux limitées à travers les usages et face à de multiples pressions telles que le changement climatique ou la croissance démographique.

Le rapport de synthèse sur la feuille de route de la mise en œuvre vise également à contribuer au prochain forum politique de haut niveau qui se tiendra à New York en juillet prochain, ainsi qu’à leur examen des objectifs de développement durable, y compris l’ODD6. Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable réunira les gouvernements et servira à évaluer les progrès réalisés sur un certain nombre d’ODD, y compris l’ODD6.

Le 8ème Forum mondial de l’eau représente un point de rencontre international pour discuter des problèmes liés à l’eau et trouver des solutions aux problèmes d’eau les plus urgents dans le monde. Le Forum mondial de l’eau se tient actuellement à Brasilia, la capitale brésilienne, sous le thème général de «partager l’eau», à la lumière du rôle de l’eau dans l’unification des communautés et l’élimination des barrières.

Le Conseil mondial de l’eau souhaite la bienvenue à tous pour participer à la plus grande manifestation mondiale sur l’eau, rassemblant chefs d’État, ministres, décideurs de haut niveau, experts et professionnels de l’eau de la société civile, autorités locales et universitaires. Fondé par le Conseil mondial de l’eau, le Forum mondial de l’eau place l’eau au cœur du développement mondial. C’est un appel à l’action pour assurer l’avenir de l’eau.

À propos du Conseil Mondial de l’Eau (WWC)

Le Conseil Mondial de l’Eau (WWC, World Water Council en anglais) est une plate-forme internationale multipartite, fondatrice et co-organisatrice du Forum Mondial de l’Eau. Sa mission est d´impulser des actions sur les problématiques relatives à l’eau à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau décisionnel, en encourageant le débat et en contestant la pensée conventionnelle.

Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sécurité hydrique, de l’adaptation et de la durabilité, et travaille à positionner l’eau au sommet de l’agenda politique mondial. Créé en 1996, le Conseil Mondial de l’Eau réunit plus de 300 organisations membres de plus de 50 pays différents.

