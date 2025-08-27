La version préliminaire du rapport national sur le secteur de l’eau pour l’année 2024 a été examinée, mardi, lors d’une réunion tenue, sous la présidence du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, chargé des Ressources en eau, Hamadi Habib, et avec la participation des partenaires techniques et financiers.

Le rapport national annuel sur le secteur de l’eau vise à donner un aperçu des activités et des réalisations du secteur ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre des différents programmes se rapportant au secteur de l’eau, a noté a cette occasion, Habib.

Il a estimé, en outre, que l’élaboration de ce rapport constitue une opportunité pour discuter des enjeux et défis de la gestion de l’eau, ainsi que pour examiner les solutions possibles permettant d’améliorer la situation.

Le secrétaire d’État a appelé à assurer une meilleure coordination entre les parties prenantes afin de finaliser la version définitive du rapport au cours du mois prochain.

Le rapport comprend plusieurs données portant notamment sur le changement climatique et la situation des ressources en eau, les mesures prises pour remédier à la pénurie de ressources hydrauliques, les utilisations de l’eau, la gouvernance du secteur de l’eau.