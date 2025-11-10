La 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique de l’Ouest (SEERA) s’est ouverte vendredi à Ouagadougou, sous le thème : “Nexus Agriculture – Energie – Eau : Défis et Opportunités”.

Un tel thème “nous rappelle la nécessité vitale d’articuler, de manière cohérente, nos politiques publiques dans trois secteurs interdépendants : l’agriculture, l’énergie et l’eau”, a indiqué, à l’ouverture de l’événement, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le choix du thème traduit également ”la prise de conscience que la souveraineté africaine passe par la synergie entre ces trois piliers essentiels. Il n’y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté énergétique et hydrique”, a-t-il ajouté.

M. Ouédraogo a souligné que dans un contexte marqué par le changement climatique, la pression démographique et les tensions géopolitiques mondiales, la capacité des Etats à intégrer les besoins agricoles, énergétiques et hydriques dans une approche globale et concertée était devenue une condition incontournable pour garantir le développement durable et la stabilité sociale.