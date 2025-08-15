La Tunisie, représentée par le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, participe au Sommet africain sur l’investissement dans l’eau 2025, organisé par l’Union africaine et le gouvernement d’Afrique du Sud.

Ce sommet, organisé sous le thème ” Solidarité, Égalité et Durabilité”, se tient au Cape Town International des congrès, du 13 au 15 août 2025

L’événement est marqué par la participation des chefs d’État africains, des ministres, des investisseurs internationaux et des représentants d’institutions de développement.

Il s’agit d’une plate-forme fondamentale pour traduire la volonté politique en engagements d’investissement concrets dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Afrique, secteur qui souffre d’un déficit d’investissement annuel estimé à 30 milliards de dollars.

Le sommet s’inscrit dans le cadre de la présidence de l’Afrique de Sud du G20, qui met l’accent sur une croissance économique inclusive, l’éradication de la pauvreté et de la faim et la durabilité climatique. Il vise à mobiliser le financement climatique pour assurer la sécurité de l’eau et la résilience du secteur, à présenter des projets d’eau et d’assainissement sanitaire aux investisseurs, et à renforcer les réformes politiques et réglementaires pour stimuler l’investissement et consolider les partenariats entre gouvernements, secteur privé, et partenaires au développement.

Le sommet représente une occasion privéligiée pour renforcer la coopération interrégionale et internationale. La participation active de la Tunisie devrait contribuer à consolider sa position en tant que partenaire majeur dans la réalisation de la sécurité de l’eau et du développement durable en Afrique.