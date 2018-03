Un accord entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) et la Tunisie a été signé, mercredi 21 mars 2018, pour le financement d’un projet d’aménagement et de rénovation de services hospitaliers dans 15 gouvernorats tunisiens, moyennant un crédit estimé à 40 millions de dinars tunisiens.

Ledit accord a été signé par Zied Ladhari, ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, et Abdelwaheb el Badr, directeur général du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), lors d’une cérémonie tenue au siège du ministère de Développement.

Les 15 gouvernorats ciblés par ce projet sont: Tunis, Ben Arous, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan, Sfax, Gabès, Médenine, Kébili, Tozeur, Tataouine, Gafsa, Siliana et Jendouba.

Quelque 21 services de santé seront rénovés et équipés à partir de cette année, dont 17 services d’urgence et 4 services de soins, outre l’équipement de deux hôpitaux régionaux à Kébili et Tataouine.

Selon Sonia Ben Cheikh, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé, ce projet vise à réaménager les services des urgences dont le nombre s’élève à 184 et qui assurent annuellement près de six millions de consultations.

De son côté, Zied Ladhari a affirmé que cet accord vient compléter un accord précédent portant sur le financement de la construction de quatre hôpitaux régionaux à Siliana, Jendouba, Kairouan et Sidi Bouzid.

L’accord s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat en vertu de laquelle le Fonds koweïtien accorde à la Tunisie un financement annuel d’une valeur de 250 millions de dinars.

Le directeur général du fonds koweïtien a fait part de l’engagement de cette institution à continuer à appuyer la Tunisie afin de promouvoir le secteur de la santé, annonçant la tenue, au cours des prochaines semaines, de réunions entre les deux parties afin de renforcer la coopération bilatérale.