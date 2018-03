Les recettes des exportations des dattes pour la saison 2017/2018 ont augmenté de 22,2% (402,401 MDT) et de 7,52% en quantités pour s’établir à 66,116 mille tonnes, par rapport à la saison précédente, selon les données du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, publiées lundi 19 mars.

Cette augmentation est expliquée par la croissance des quantités exportées vers l’Australie (+60%), le Qatar (+47,4%), l’Inde (+45%) et le Canada (+30%), et la préservation du même rythme des exportations vers les marchés traditionnels (Maroc, Italie, Indonésie et France).

Depuis le début de la saison (1er octobre 2017) jusqu’au 15 mars 2018, les quantités de dattes biologiques exportées ont, elles aussi, progressé de 19,42% à 5.099,1 tonnes, contre 4.270 tonnes, au cours de la même période de la saison écoulée.