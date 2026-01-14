La rÃ©colte de dattes pour la saison 2025/2026 est estimÃ©e Ã environ 404 mille tonnes, contre 347 mille tonnes, au cours de la saison prÃ©cÃ©dente, soit une progression de 16,3 %, selon les donnÃ©es prÃ©sentÃ©es, lundi, lors de la tenue de la rÃ©union du comitÃ© national de suivi des programmes dâ€™intervention du Fonds de promotion de la qualitÃ© des dattes.

Â« Cette rÃ©colte est considÃ©rÃ©e Â« record Â», dÃ©passant pour la premiÃ¨re fois le seuil des 400 mille tonnes, a fait savoir, mardi, le ministÃ¨re de lâ€™Agriculture.

Et de prÃ©ciser que la rÃ©colte estimÃ©e se rÃ©partit comme suit: environ 347 mille tonnes de la variÃ©tÃ© Deglet Nour, contre 293 mille tonnes, au cours de la saison Ã©coulÃ©e (soit une hausse de 18,3 %) et 57 mille tonnes de dattes standard contre 54 mille tonnes, au cours de la saison prÃ©cÃ©dente.

PrÃ©sidÃ©e par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche, Ezzeddine Ben Cheikh, la rÃ©union a Ã©tÃ© une occasion, pour examiner l’Ã©tat d’avancement des programmes du Fonds visant Ã amÃ©liorer la qualitÃ© et la valorisation des dattes tunisiennes, Ã renforcer leur compÃ©titivitÃ© sur les marchÃ©s intÃ©rieur et extÃ©rieur.

Il sâ€™agit, Ã©galement, de soutenir les agriculteurs, les producteurs et les exportateurs par des mÃ©canismes de financement et un accompagnement technique appropriÃ©s.

Ben Cheikh a soulignÃ©, Ã cette occasion, lâ€™importance stratÃ©gique du secteur des dattes en tant que l’un des piliers de l’Ã©conomie nationale.

Il a Ã©voquÃ© la nÃ©cessitÃ© d’une bonne utilisation des ressources du Fonds, en les orientant vers des programmes Ã haute rentabilitÃ©, notamment, dans les domaines de l’amÃ©lioration de la qualitÃ©, du stockage, du conditionnement, de la promotion et du respect des normes sanitaires et environnementales.

Le ministre de lâ€™agriculture a, Ã©galement, appelÃ© Ã une meilleure coordination entre les diffÃ©rents intervenants du systÃ¨me et au renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le suivi des projets financÃ©s.

Il a recommandÃ© l’Ã©laboration d’une stratÃ©gie future globale pour le secteur des dattes pour faire face aux changements climatiques, et ce, en valorisant les rÃ©sultats de la recherche scientifique, en Å“uvrant Ã la diversification des variÃ©tÃ©s produites, en augmentant la valeur ajoutÃ©e du produit et en rÃ©duisant les pertes de dattes.

Il a Ã©tÃ© convenu, Ã l’issue de la rÃ©union, dâ€™un ensemble de recommandations visant Ã dÃ©velopper les programmes d’intervention et Ã accÃ©lÃ©rer leur mise en Å“uvre, tout en poursuivant lâ€™Ã©valuation pÃ©riodiques des rÃ©sultats, afin de renforcer la position des dattes tunisiennes en tant que produit de haute qualitÃ© sur les marchÃ©s mondiaux.

Les intervenants ont soulignÃ©, Ã cette occasion, la nÃ©cessitÃ© de la mise en place dâ€™une vision future Ã moyen terme pour faire face aux dÃ©fis climatiques et aux changements, en tenant compte, de l’approche du mois de Ramadan (pÃ©riode de pic de consommation) et dâ€™intensifier les rÃ©unions du ComitÃ© (une rÃ©union par semestre) pour assurer le suivi de lâ€™avancement des projets.

Il sâ€™agit, Ã©galement, de programmer les interventions du Fonds de promotion de la qualitÃ© des dattes dans le cadre des programmes de l’annÃ©e 2026, avec la possibilitÃ© d’augmenter le budget en cas de besoin, dâ€™Ã©laborer une stratÃ©gie claire pour la promotion sur les marchÃ©s intÃ©rieur et extÃ©rieur et de rÃ©viser le dÃ©cret rÃ©glementant le Fonds de promotion de la qualitÃ© des dattes.