Au cours de la saison 2025-2026 et jusqu’au 10 avril 2026, le volume des exportations de dattes a atteint 108 mille tonnes pour une valeur de 705 millions de dinars. Cette performance se traduit par l’accroissement du rythme soutenu des exportations appuyé par la prolifération continue des marchés, avec 94 pays destinataires contre 91 la saison précédente.

Ces chiffres ont été présentés lors d’une audition de la commission des secteurs productifs relevant du Conseil National des Régions et des Districts, en présence des représentants des ministères de l’Agriculture et du Commerce, consacrée à l’évaluation de la saison actuelle et aux préparatifs de la prochaine saison, outre la quête des perspectives d’ouverture sur les marchés extérieurs .

L’Europe se taille toujours la part du lion dans les exportations tunisiennes, alors que certains marchés asiatiques connaissent une amélioration progressive.

Sur le plan production, la récolte 2025/2026 marque un record historique à 404 mille tonnes, dépassant pour la première fois le cap des 400 mille tonnes, dont 347 mille tonnes de Deglet Nour et 57 mille tonnes du reste des variétés.

Cette performance suit le rythme ascendant des exportations des dattes, au cours de ces dernières années. En effet, les recettes enregistrées au cours de la saison 2024-2025 se sont élevées à 758 MD, avec l’élargissement de la base des marchés extérieurs.

En dépit de ces indicateurs positifs, la réunion a permis de déceler certains problèmes qui ont impacté le rythme de croissance des exportations surtout au début de cette saison, notamment des difficultés de transport et de stockage liées aux procédures administratives, outre la baisse des prix de vente par rapport à la qualité du produit et le non-respect des prix de référence par certains acteurs.

Pour la saison 2026/2027, les préparatifs vont bon train. Des campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs ont été organisées, outre le nettoyage des oasis et l’accélération de la pollinisation et la mobilisation des stocks de soufre mouillable et l’acquisition de quantités supplémentaires des moustiquaires pour protéger les récoltes.

Le programme prévoit aussi un renforcement de la mécanisation, la lutte contre les maladies et l’amélioration de la qualité du produit outre, la révision des cadres réglementaires des fonds de soutien.

Pour mémoire, les palmeraies en Tunisie, s’élève à 60 800 hectares répartis entre Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès, sans compter les superficies des périmètres irrigués.

La production des dattes en Tunisie a atteint son apogée au cours de la saison 2024-2025 avec un record de 390 mille tonnes, alors que la moyenne annuelle de la production au cours de cette dernière décennie s’élève à 319 mille tonnes dont deglet Nour représente le taux le plus grand.