Le Groupement interprofessionnel des dattes (GID) lance, à partir de la dernière semaine de janvier 2026, une vaste campagne de promotion des dattes dans les grandes surfaces et les établissements publics, avec un prix plafond fixé à 6,500 dinars le kilogramme.

Cette initiative vise à soutenir les agriculteurs en facilitant l’écoulement de leur production, tout en rendant ce produit accessible à l’ensemble des Tunisiens, notamment à l’approche du mois de Ramadan.

Dans le cadre de cette campagne, baptisée « Mois des dattes », 20,6 tonnes de dattes de haute qualité (catégorie 1) seront mises en vente dès la fin janvier dans les grandes surfaces, suite à un accord conclu le 13 janvier avec la Chambre syndicale des exportateurs de légumes, fruits et dattes. Quatre références seront proposées au public : « Chamroukh » (1 kg à 6,500 D) et de la datte « en vrac » proposée en trois conditionnements (1 kg à 4,000 D, 500 g à 2,250 D et 250 g à 1,400 D). Tous ces produits porteront un autocollant officiel du GID pour garantir leur origine et leur qualité.

Parallèlement, les amicales des fonctionnaires et mutuelles des ministères et établissements publics pourront se procurer des dattes à 6 dinars le kilogramme, à condition de transmettre leurs besoins au GID avant le 30 janvier 2026. Les commandes, conditionnées en caisses de 6 ou 12 kg, seront limitées à un minimum de 6 kg et un maximum de 24 kg par adhérent. Seule la variété « Chamroukh » (catégorie 1, conditionnée en sachets de 1 kg) bénéficiera de l’autocollant distinctif du GID.

Cette campagne s’inscrit dans un contexte de récolte record : la production nationale de dattes pour la campagne 2025/2026 atteint 404 mille tonnes, soit une hausse de 16,3 % par rapport à la saison précédente. Elle comprend 347 mille tonnes de « Deglet Nour » (+18,3 %) et 57 mille tonnes de dattes communes. Selon le ministère de l’Agriculture, il s’agit de la première fois que la Tunisie dépasse le seuil des 400 mille tonnes.