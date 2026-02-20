La nutritionniste à l’Institut national Zouhair Kallal de nutrition et de technologie alimentaire, Sabrine Meftah, a souligné vendredi matin l’importance de rompre le jeune avec trois dattes en étant un choix alimentaire particulièrement sain et une habitude alimentaire bénéfique alliant tradition et bienfaits nutritionnels.

Dans une vidéo de sensibilisation publiée par le ministère de la Santé, la spécialiste a expliqué dans le cadre d’une campagne visant à inciter les citoyens à adopter une alimentation équilibrée et saine pendant le mois de ramadan, que les dattes contiennent des éléments nutritifs importants tels que le potassium, le magnésium, le calcium et autres, en plus d’être riches en fibres et de booster l’énergie.

La spécialiste a également expliqué que les dattes sont capables de compenser la baisse de glycémie après de longues heures de jeûne et de soulager rapidement la sensation de faim. En revanche, les personnes diabétiques doivent se contenter d’une seule datte, nécessairement fourrée de fruits à coque riches en fibres et en protéines, tels que des amandes, des noix ou des noisettes, car cela ralentit l’absorption par l’organisme du sucre contenu dans la datte et évite ainsi une forte augmentation du taux de glycémie.

Il convient de noter que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les dattes sont une source riche en énergie car elles contiennent des sucres naturels faciles à absorber, tels que le glucose et le fructose, ce qui en fait un choix idéal pour compenser le manque d’énergie, en particulier après de longues heures de jeûne.