Le secteur des dattes en Tunisie a connu un saut qualitatif, au cours de la saison actuelle, en enregistrant une récolte record d’environ 404 mille tonnes, dépassant le seuil de 347 mille tonnes durant la saison précédente.

Le volume des exportations a augmenté, jusqu’au 6 mars 2026, pour atteindre environ 99 mille tonnes, pour une valeur de près de 650,323 millions de dinars(MD), enregistrant ainsi une hausse remarquable de 16,8 % en quantité et de 15,2 % en valeur par rapport à la même période de l’année dernière.

Ces données ont été présentées lors d’une séance de travail tenue, mardi, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

La réunion a été consacrée à l’examen de l’avancement de la saison des dattes 2025-2026, au suivi des différents indicateurs de production et de commercialisation, ainsi, qu’à la préparation de la saison 2026-2027, a fait savoir le département de l’agriculture.

Elle a, également, porté sur les interventions du Fonds de promotion de la qualité des dattes prévues pour l’année 2027, notamment, en ce qui concerne le soutien aux opérations d’amélioration de la qualité, de conditionnement et de valorisation, afin de contribuer à l’augmentation de la valeur ajoutée du produit national et de renforcer sa compétitivité sur les marchés extérieurs.

Les préparatifs pour la prochaine saison 2026-2027 ont également été examinés, notamment, en ce qui concerne les mécanismes de financement de la saison et la mise en place des conditions appropriées pour les opérations de stockage et de réfrigération, afin d’assurer une bonne gestion de la récolte et de préserver la qualité des dattes tout au long des différentes étapes de la commercialisation.

Au sujet de la protection phytosanitaire des oasis, les participants ont abordé les programmes de lutte contre les pyrales des dattes (ver de la datte) et les mesures préventives visant à limiter l’impact des pluies sur la récolte, ainsi que le suivi de la campagne nationale de lutte contre l’acarien de la poussière.

Le ministre de l’agriculture a recommandé, à cette occasion, d’accélérer la publication des circulaires réglementaires régissant les différentes étapes de la saison de la récolte des dattes et les opérations de transport des produits agricoles, tout en insistant sur le respect des prix de référence afin de protéger les producteurs.

Il a, également, souligné l’importance de valoriser davantage les sous-produits du palmier et de les utiliser dans l’alimentation animale et le compost, ainsi que de soutenir les programmes de transformation et de valorisation des dattes en coopération avec les différents ministères et structures concernés.

Le ministre de l’Agriculture a évoqué, par la même occasion, l’impératif de poursuivre la coordination entre les différents intervenants dans le secteur des dattes et d’œuvrer à soutenir davantage les agriculteurs. L’Objectif est d’assurer une bonne préparation pour la saison prochaine et de préserver la valeur des dattes tunisiennes comme l’un des plus importants produits agricoles exportés.