Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des Personnes âgées a organisé, jeudi 15 mars, dans le cadre de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), tenue à New York, une manifestation sur “la lutte contre la violence faite aux femmes”.

Cette manifestation vient clôturer les actions prises par la Tunisie pour l’élaboration de politiques, de plans et de programmes s’articulant autour de la défense des droits de la femme, dont l’adoption de la “loi sur la lutte contre la violence faite aux femmes”.

Selon Neziha Laabidi, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, les réalisations accomplies par la Tunisie en matière de lutte contre la violence faite aux femmes viennent consacrer le processus d’égalité et d’équité des chances et permettre au pays de se positionner au 19ème rang à l’échelle internationale parmi les pays ayant adopté une loi sur la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et filles.

La 62ème session de la CSW a favorisé l’échange des expériences des différents pays, portant notamment sur les programmes d’élimination de la violence, les cadres juridiques et la prise en charge des femmes victimes de violence.

Par la même occasion, des stratégies internationales de développement durable, l’”Agenda 2030 du développement durable” et “l’Agenda 2063” du développement économique et social en Afrique ont été exposés.

La Tunisie participe, du 12 au 18 mars 2018 aux travaux de la 62ème session de la CSW tenue à New York sur le thème “Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural”.