La sixième session ordinaire du Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité se tiendra les 9 et 10 décembre au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis.

Selon la page Facebook du ministère des Affaires étrangères, cette rencontre continentale, qui se tient pour la première fois en dehors du siège de l’Union africaine (UA), réunira des personnalités africaines et internationales autour du thème : « Vingt-cinq ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité : renforcer la diplomatie multilatérale pour consolider l’agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique dans un ordre mondial en mutation ».

Y participeront notamment des représentants d’États membres de l’Union Africaine, de pays partenaires, d’organisations internationales, de centres de recherche, d’associations et d’ONG œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité.

La tenue de ce Forum en Tunisie coïncide avec un double anniversaire : le 25e de l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, et le 30e de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing.

Créé en 2019, ce Forum constitue une plateforme stratégique continentale de dialogue et de planification conjointe. Son objectif est de renforcer la mise en œuvre de l’agenda relatif aux femmes, de réviser les stratégies communes qui y sont liées et de les développer.