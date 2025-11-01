Le projet de protection et de valorisation de la “Mouchtia de Jebeniana” (une longue coiffe traditionnelle, tissée en laine, portée par les femmes de Jebeniana), à travers les outils de la propriété intellectuelle, notamment la marque collective, a été lancé, du 29 au 31 octobre 2025, à Sfax et Jebeniana, par l’Office National de l’Artisanat (ONA) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

D’après l’Office National de l’Artisanat, ce projet marque une étape clé dans la reconnaissance de la Mouchtia en tant que patrimoine artisanal vivant, créatif, et porteur de valeur économique pour les femmes artisanes de Jebeniana. L’ONA a, à cette occasion, réaffirmé son engagement à accompagner cette dynamique de structuration, de protection et de rayonnement national et international.

Le séminaire de lancement s’est tenu le 29 octobre 2025, en présence des structures professionnelles et des artisanes bénéficiaires. Les interventions ont souligné l’importance de se structurer dans un groupement collectif, de définir le cahier des charges ainsi que protéger et valoriser la Mouchtia en l’attribuant une marque collective, afin de renforcer son identité, sa visibilité et sa valeur économique.

Un atelier de formation s’est tenu le 30 octobre dernier et a permis aux artisanes d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire de la Mouchtia et les stratégies de promotion, et de participer à un échange d’expériences avec le groupement d’artisanes du tapis de Babar, tapis berbère traditionnel produit à Babar, dans les Aurès en Algérie.

Le 31 octobre, des visites de terrain à Jebeniana ont permis de rencontrer les artisanes dans leurs ateliers, d’observer les pratiques de tissage et de valorisation et de constater la diversité créative de la Mouchtia.