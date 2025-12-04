« Renforcer la participation des femmes à tous les niveaux de la chaine énergétique contribuera à construire un système énergétique plus juste, plus diversifié et plus résilient », a indiqué la Directrice générale du Bureau de la coopération et des relations extérieures du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, Ichraf Smadhi.

Intervenant lors de la conférence nationale sur le genre dans le secteur de l’énergie, organisée, jeudi 04 décembre 2025, à Tunis, Smadhi a estimé que les femmes restent encore peu représentées dans les postes de décision du secteur énergétique et leur présence reste également limitée dans l’ensemble du secteur, notamment, dans les métiers techniques et de l’entrepreneuriat malgré des avancées significatives en matière du genre.

Elle a expliqué que cette faible représentativité, bien qu’elle mette en évidence des obstacles persistants, révèle aussi un potentiel considérable à mobiliser.

« Favoriser une participation accrue des femmes dans le secteur énergétique ne constitue pas seulement une question d’équité mais représente également, un levier stratégique de résilience et de compétitivité », a-t-elle souligné.

En vue de renforcer la représentation et la participation des femmes dans le secteur de l’énergie en Tunisie, une étude nationale genre dans le secteur de l’énergie a été élaborée, par le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, en collaboration avec la GIZ, a fait savoir pour sa part, l’expert Senior en Genre, Bechir Lassoued.

Cette étude s’inscrit dans le cadre des activités du projet global « Féminisme en action pour une transformation structurelle »(FAST), qui est mandaté par le ministère fédéral de la coopération économique et du développement(BMZ) et mis en œuvre, en Tunisie, conjointement par le ministère de l’industrie et la GIZ.

Le projet FAST s’étale sur une période de 3 ans (octobre 2023-septembre 2026), et s’articule autour de 4 axes, à savoir Instruments et processus politiques, Conseil et renforcement des capacités, Gestion des connaissances et meilleures pratiques, et Echange Sud-Sud et Nord-Sud.

Lassoued a rappelé que l’étude nationale genre vise à renforcer la représentation et la participation des femmes à tous les niveaux du secteur de l’énergie et à améliorer la gestion des données liées à l’employabilité des femmes pour une meilleure prise en compte de la parité dans le secteur.

Cette étude devra aboutir à l’élaboration d’un guide de données incluant une batterie d’indicateurs genre et explicitant les modalités de son opérationnalisation et son exploitation pour la prise de décision.

La conférence qui a réuni les acteurs publics et privés, les universités et les organisations de la société civile vise à impulser un dialogue concret sur l’intégration du genre dans le secteur énergétique. L’objectif est de renforcer la coordination nationale, identifier des synergies entre les initiatives existantes et de faire de l’égalité du genre un levier durable pour des politiques et des pratiques plus efficaces au sein du secteur énergétique.