L’institution de microfinance islamique “Zitouna Tamkeen” a ouvert, vendredi 9 mars, sa 13ème agence à El Mourouj (gouvernorat de Ben Arous), après celles, entre autres, de Tunis, Sfax, Sousse, Jendouba, Kairouan…, selon le PDG de Zitouna Tamkeen, Nabil Ghaleb.

Cette institution de microfinance vise à implanter 20 agences, d’ici la fin de l’année 2018 et 40 agences en 2019, afin de rapprocher les services des clients, de contribuer à la promotion de l’activité économique régionale et d’inciter les jeunes à créer leurs propres projets.

Il a précisé que la banque assure, en plus du financement, l’encadrement des catégories démunies et les jeunes diplômés, en leur offrant des services financiers de haute qualité et des services non financiers, tels que la formation, l’ingénierie des projets et l’accompagnement dans les différentes phases du projet.

Zitouna Tamkeen a choisi le gouvernorat de Ben Arous, étant donné le caractère industriel et agricole dont jouit ce gouvernorat, outre les services financiers que cette institution peut offrir afin d’encourager les activités artisanales et commerciales dans ce gouvernorat.

De son côté, le directeur adjoint Jalel Baklouti a souligné que la banque offre des financements de près de 20 mille dinars et répond aux demandes de financements dans des délais raisonnables et moyennant des procédures avantageuses, faisant remarquer que le taux de non recouvrement n’est que de 0,5%.

Le gouverneur de Ben Arous Abdellatif Missaoui avait précisé que le gouvernorat de Ben Arous a enregistré une croissance démographique élevée entre les années 2004 et fin 2016.

Le gouvernorat de Ben Arous compte 190.000 habitants, d’où le besoin de développer les mécanismes d’encadrement des catégories démunies, notamment les jeunes.

Il a mis l’accent sur l’impératif de faciliter l’accès aux services administratifs et de simplifier les procédures juridiques afin de contribuer à l’absorption du chômage qui affecte les différents gouvernorats, sachant que le nombre de chômeurs s’élève actuellement à 630 mille.

Zitouna Tamkeen est la première institution de micro financement islamique en Tunisie. Elle a été fondée en décembre 2015 et est entrée en activité en Août 2016.