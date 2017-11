Sfax : Atelier de brainstorming sur la capacitation économique dans les secteurs du textile, cuir et chaussure

Un atelier de brainstorming sur ” La capacitation économique dans les secteurs du textile, du cuir et de la chaussure ” s’est tenu, mardi, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie à Sfax.

Cet événement, organisé à l’initiative du Centre d’Affaires de Sfax et “Zitouna Tamkeen”, a débattu de la mise en œuvre d’une convention entre l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et “Zitouna Tamkeen” portant sur la généralisation de l’expérience des grandes entreprises de textile, du cuir et de la chaussure dans l’accompagnement à la création de petites entreprises dans les secteurs connexes.

Après les trois ateliers sucessifs de brainstormings organisés à Tunis, Sousse et Sfax, des rencontres similaires sont programmées dans d’autres gouvernorats.