La constitution des sous commissions chargées d’examiner la situation du secteur du cuir et de la chaussure et les réformes à tous les niveaux, tout en assurant le suivi et l’évaluation pour atteindre les objectifs fixés, a été au centre d’une réunion tenue vendredi entre le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid et la Fédération nationale du cuir et de la chaussure.

Abid a souligné, lors de cette réunion tenue au siège du ministère, consacrée à l’examen de la réalité du secteur du cuir et de la chaussure, l’impératif de changer l’action, à travers le renforcement de la coordination entre l’administration et la profession et l’unification des efforts pour réaliser de meilleurs résultats.

Il s’agit également de veiller à prendre toutes les mesures nécessaires, en tant que responsabilité commune, et qui est à même de développer le secteur de cuir et de la chaussure, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance du secteur, en tant que moteur de la croissance économique et un levier de développement des exportations, faisant savoir que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’examen du secteur, pour élaborer une vision constructive qui prévoit des solutions aux problèmes du secteur, en tenant compte les priorités et les moyens possibles, ainsi que les nouveautés du marché.

Les préoccupations des professionnels du secteur du cuir et de la chaussure concernent la prolifération de l’importation anarchique et des marchandises vendues en contrebande et contrefaites, le marché parallèle, les difficultés de commercialisation du produit tunisien et les chaussures usagées « friperie », et le manque de la main d’œuvre, ainsi que la révision des textes juridiques régissant le secteur.