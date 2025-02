Des rencontres professionnelles et de partenariat au profit des secteurs Textile et Habillement et Cuir et Chaussures seront organisées, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), les 21 et 22 avril 2025 à Alger et ce, en marge de la 8ème édition du Salon TexStyle Expo.

D’après un communiqué du CEPEX publié, vendredi, cet événement représente une occasion propice pour les entreprises tunisiennes pour nouer des relations d’affaires et de partenariats avec des opérateurs économiques actifs dans le domaine de l’habillement et de la chaussure.

Les filières ciblées sont celles des matières et accessoires pour l’habillement, des solutions pour l’industrie du textile habillement, des cuirs, semelles et composants de chaussures.

Les entreprises tunisiennes intéressées par cette mission sont appelées à envoyer le formulaire de participation via le lien suivant httpss://forms.gle/pYtD2beJgzbrWK7N9 et à procéder au paiement des frais de participation via le lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/319 et ce, au plus tard le mardi 25 février 2025.

Le CEPEX a fait savoir que cette mission est éligible au Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) qui est un mécanisme de soutien financier mis en place par l’Etat tunisien à la disposition des exportateurs pour leur permettre d’accéder aux marchés internationaux.