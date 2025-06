Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025 est désormais complet. Disputée aux États-Unis, cette édition historique au format élargi réunit les plus grands clubs des cinq continents. Après une phase de groupes intense, place désormais aux confrontations directes. Entre chocs européens, duels sud-américains et défis intercontinentaux, les affiches promettent spectacle et tension.

Résultats et programme complet des 8es

28 juin 2025

Palmeiras 🇧🇷 1–0 Botafogo 🇧🇷

SL Benfica 🇵🇹 vs Chelsea 🇬🇧 – 21h00

29 juin 2025

Paris Saint-Germain 🇫🇷 vs Inter Miami CF 🇺🇸 – 17h00

Flamengo 🇧🇷 vs Bayern Munich 🇩🇪 – 21h00

30 juin 2025

Inter Milan 🇮🇹 vs Fluminense 🇧🇷 – 20h00

1er juillet 2025

Manchester City 🇬🇧 vs Al Hilal 🇸🇦 – 02h00

Real Madrid 🇪🇸 vs Juventus 🇮🇹 – 20h00

2 juillet 2025

Borussia Dortmund 🇩🇪 vs Monterrey 🇲🇽 – 02h00

Les enjeux clés des affiches

🔹 Benfica – Chelsea : duel de styles

Un choc équilibré entre deux anciens vainqueurs européens. Chelsea peine à convaincre en championnat mais reste une bête de coupe, tandis que Benfica rêve d’un nouvel exploit mondial.

🔹 PSG – Inter Miami : le clin d’œil Messi

Le club qatari affronte le projet américain, probablement sans Lionel Messi, blessé. Une affiche symbolique, entre soft power européen et émergence de la MLS.

🔹 Flamengo – Bayern : danger pour les Bavarois ?

Flamengo, fort d’un parcours solide, défie un Bayern parfois instable. Gare à la surprise carioca.

🔹 Inter – Fluminense : le Brésil défie l’Italie

L’Inter Milan, solide, devra contenir le style rapide et technique des Brésiliens de Fluminense.

🔹 Man City – Al Hilal : choc des champions

Les Anglais, favoris du tournoi, affrontent le club saoudien renforcé par de nombreuses stars. L’absence du capitaine Al-Dawsari pourrait peser.

🔹 Real Madrid – Juventus : affiche de gala

Duel classique entre deux géants européens aux styles opposés. Vinícius vs Chiesa : duel attendu.

🔹 Dortmund – Monterrey : duel de outsiders

La jeunesse allemande face à l’expérience mexicaine : une affiche ouverte et stratégique.