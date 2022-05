Réuni le 6 mai 2022, le Conseil d’Administration de Zitouna Tamkeen, présidé par Nabil El Madani, a décidé de nommer Jamel Bouzaiene comme nouveau directeur général (DG) de Zitouna Tamkeen, filiale du groupe Banque Zitouna.

A souligner que Jamel Bouzaiene fait partie des hauts cadres de Banque Zitouna et un des membres clés de l’équipe de démarrage de la Banque, en 2009.

Fort d’une expérience de plus de 28 ans dans le domaine bancaire, notamment de Banque Zitouna, où il a occupé le poste de directeur « Pôle support et transformation digitale », celui de directeur « Stratégies et PMO » et de directeur du « Système d’Information » au sein de la Banque…

Ingénieur, diplômé en informatique, Jamel Bouzaiene est titulaire aussi d’un master en techniques bancaires et d’un MBA Paris-Dauphine et certifié Certified Islamic Banker.