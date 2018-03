Les dédommagements approuvés aux agriculteurs dans les secteurs géothermiques au gouvernorat de Kébili seront versés prochainement, a affirmé Ahmed Abdeldaiem, chef de service au commissariat régional au développement agricole.

Le montant total des indemnités a été fixé à 167 mille dinars. Il sera versé, dans les quinze prochains jours, équitablement au profit de 270 agriculteurs endommagés pendant la saison agricole 2016-2017, a-t-il indiqué.

Le gouvernement avait décidé de rembourser uniquement 30% des dégâts occasionnés lors de cette saison et qui ont été recensés à 556 mille dinars par le commissariat régional au développement agricole à Kébili, a-t-il ajouté.

Plusieurs exploitations de cultures géothermiques à Kébili ont été détruites à cause de l’augmentation du taux de salinité de l’eau d’irrigation et le manque de fertilisation à cause de la hausse des prix des pesticides.