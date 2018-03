L’Association des jeunes professionnels tuniso-américains (Tunisian American Young Professional – TAYP) organise sa première rencontre des Tunisiens d’Amérique du Nord, les 28 et 29 avril 2018 à New-York, au prestigieux Glen Cove Mansion Hotel.

Avec comme thème “Valoriser le rôle de la diaspora tunisienne aux Etats-Unis”, ce week-end offrira à la communauté tunisienne établie au Canada et aux Etats-Unis d’Amérique un espace pour faire le point sur ses réalisations et réfléchir à la manière dont la diaspora peut contribuer au développement économique et social durable en Tunisie.

Cette rencontre offrira une occasion unique de rassembler des professionnels accomplis dans différents secteurs d’activité ( Tech, Finance, Education, Relations Internationales, etc.) de régions et de groupes d’âge différents pour passer un week-end ensemble à échanger des idées, renforcer leur réseau professionnel et initier des projets pour servir la Tunisie.

Le programme inclura 4 ateliers portant sur des thématiques relatives à l’export, l’entrepreneuriat, l’éducation et l’échange entre la Tunisie et l’Amérique du Nord. Plusieurs hauts cadres et entrepreneurs tunisiens de la Silicon Valley, Seattle, la Californie, le Texas, Washington DC, Montréal travaillant pour des sociétés aussi prestigieuse que Apple, Amazon, Ebay, Goldman Sachs, Credit Suisse, Bloomberg sont déjà introduits dans le programme.

Prendra part à cet événement une délégation d’hommes d’affaires et d’entrepreneurs basés en Tunisie. La délégation tunisienne pourra ainsi profiter du réseau de TAYP en Amérique du Nord pour établir des partenariats et ouvrir de nouveaux marchés.

Des activités sportives et culturelles pour les enfants et les adultes seront également au rendez-vous.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site suivant: http://tayp.org/tayp-retreat.