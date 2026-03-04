RÃ©unie, mardi, la commission des services et du dÃ©veloppement social relevant du conseil national des rÃ©gions et des districts (CNRD), a auditionnÃ© les reprÃ©sentants du ministÃ¨re des Transports et de la compagnie Tunisair sur les mesures visant Ã restructurer la compagnie aÃ©rienne et les prÃ©paratifs en prÃ©vision du retour des Tunisiens de l’Ã©tranger.

Selon un communiquÃ©, les reprÃ©sentants de la compagnie Tunisair ont eu l’occasion de faire un exposÃ© sur les mesures Ã mettre en Å“uvre en prÃ©vision du retour des Tunisiens Ã l’Ã©tranger, annonÃ§ant le renforcement du programme de vols de la compagnie Ã destination du marchÃ© franÃ§ais du fait de la forte demande qui leur est adressÃ©e.

Ils ont Ã©galement passÃ© en revue les avantages tarifaires proposÃ©s durant la pÃ©riode comprise entre 26 janvier et 22 fÃ©vrier 2026, ajoutant que ces offres promotionnelles ont Ã©tÃ© prolongÃ©es jusqu’au 15 mars en raison d’une forte affluence.

Les reprÃ©sentants de la compagnie ont en outre annoncÃ© qu’une nouvelle campagne promotionnelle couvrira la pÃ©riode du 17 juin au 6 septembre 2026 au titre de laquelle des rÃ©ductions exceptionnelles cumulables avec des tarifs standards seront accordÃ©es aux familles.

Les voyageurs auront aussi la possibilitÃ© d’annuler leur rÃ©servation avant leur voyage. Pour les Ã©tudiants, la compagnie entend leur proposer des tarifs prÃ©fÃ©rentiels, ont ont annoncÃ© les reprÃ©sentants de la compagnie.

Au terme de cet exposÃ©, les dÃ©putÃ©s ont passÃ© en revue une sÃ©rie de questions se rapportant aux retards rÃ©currents et aux annulations sans prÃ©avis des vols programmÃ©s.

Ils ont en outre critiquÃ© le coÃ»t excessif des billets et des frais bagages.

Autant de facteurs qui forcent les passagers et les membres de la communautÃ© tunisienne Ã l’Ã©tranger Ã opter pour d’autres compagnies aÃ©riennes concurrentes.

Face Ã ces insuffisances, les membres de la commission ont mis l’accent sur la nÃ©cessitÃ© d’accorder une attention particuliÃ¨re Ã la sÃ©curitÃ© des bagages, recommandant de promouvoir la qualitÃ© des services rendus afin de fidÃ©liser davantage les passagers.

En rÃ©ponse aux interventions des dÃ©putÃ©s, les reprÃ©sentants de Tunisair ont assurÃ© que la compagnie n’a de cesse de dÃ©ployer des efforts afin d’amÃ©liorer les services fournis Ã sa clientÃ¨le, annonÃ§ant Ã ce propos la mise en place d’une sÃ©rie de procÃ©dures visant Ã garantir la sÃ©curitÃ© des bagages des passagers.

Ils ont Ã©galement indiquÃ© qu’une importante opÃ©ration de maintenance a Ã©tÃ© menÃ©e en 2025 dans le but de renforcer la fiabilitÃ© technique des appareils de la compagnie, ajoutant que sur une flotte de 19 avions, 12 sont actuellement en exploitation alors que les autres sont en cours de maintenance ou de rÃ©paration en Tunisie et Ã l’Ã©tranger.