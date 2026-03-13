Près de 1467,7 millions de dinars de fonds ont été transférés par les Tunisiens résidents à l’étranger depuis le début de l’année en cours jusqu’au 28 février dernier, contre 1375,5 millions de dinars durant la même période de l’année écoulée, enregistrant ainsi une hausse de 6,7 %.

Selon un communiqué publié hier jeudi par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), ces indicateurs de la Banque Centrale de Tunisie reflètent l’importance de la contribution des Tunisiens établis à l’étranger dans le développement des réserves du pays en devises.

“Ces fonds permettent aussi d’améliorer les équilibres financiers et économiques, d’assurer des ressources financières supplémentaires et de soutenir le niveau de liquidité financière”, selon la même source.