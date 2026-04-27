L’amélioration de la qualité des services de transport, tous modes confondus (terrestre, aérien et maritime) et la modernisation de l’administration publique, sont deux chantiers érigés en priorités stratégiques de l’État, a affirmé, samedi, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

S’exprimant lors d’un Conseil ministériel restreint (CMR) tenu à la Kasbah, la Cheffe du gouvernement a souligné que ces orientations s’inscrivent dans la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à répondre aux attentes des citoyens et à simplifier leur quotidien, selon un communiqué publié ce dimanche par la Présidence du gouvernement.

Elle a, dans ce cadre, insisté sur l’impératif de renforcer la coordination entre les différentes structures publiques afin d’améliorer la mobilité des Tunisiens, de se préparer efficacement à la saison touristique et de faciliter le retour des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) durant la période estivale.

Une administration entièrement numérisée à l’horizon 2026 représente un puissant moteur pour accroître l’efficacité des services publics, lutter contre la corruption et améliorer le climat des affaires, a-t-elle assuré.

Le CMR a, par ailleurs, permis de faire le point sur les mesures engagées dans les secteurs du transport aérien, maritime et terrestre, ainsi que dans les services consulaires et douaniers, avec un accent sur l’interconnexion des systèmes d’information, le développement du paiement électronique et l’accélération des projets de transformation numérique, autant de chantiers qui ne font que booster l’économie nationale.